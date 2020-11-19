СК возбудил дело после гибели людей под Рязанью

Следователи возбудили уголовное дело после гибели семьи из четырех человек, в том числе двух малолетних детей, в жилом доме в поселке Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
"Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, пожар произошел днем 18 ноября в одной из квартир жилого дома, расположенного в рабочем поселке Гусь-Железный Касимовского района. В результате пожара четырехквартирный дом сгорел полностью. После тушения пожара в квартире, где, по предварительной версии, располагался очаг возгорания, обнаружены останки четырех человек: 47-летнего мужчины, его 36-летней супруги и их двух детей — 4-летней девочки и 8-месячного мальчика.