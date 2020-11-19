СК возбудил дело после гибели людей под Рязанью

"Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", — говорится в сообщении.