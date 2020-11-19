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Mash: налоговая заморозила счета благотворительного фонда Ефремова 

Газета.Ru и ещё 1 19 ноября 2020
Налоговая заморозила счета фонда Ефремова
Фото: РИА Новости
Федеральная налоговая служба заморозила счета фонда имени актера Олега Ефремова, принадлежащего его сыну Михаилу. Об этом сообщает Mash со ссылкой на собственный источник. Фонд устраивал вечера памяти артиста, им управляли пятеро человек, включая Михаила Ефремова.
Известно, что ФНС заморозила сначала счета Ефремова, а после счета фонда в Промсвязьбанке.
22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет. Сейчас Ефремов ожидает доставки в колонию ИК-4 в Белгородской области.
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Происшествия , ДТП Ефремова , Олег Ефремов , Михаил Ефремов , Федеральная налоговая служба , Промсвязьбанк , Мосгорсуд , ФСИН , Белгородская Область
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