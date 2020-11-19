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Плита упала с крыши дома во Владивостоке на автомобиль 

Вечерняя Москва и ещё 3 29 минут назад
Во Владивостоке бетонная плита из-за непогоды упала с крыши многоэтажки на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение местной мэрии в четверг, 19 ноября.
Уточняется, что в соцсетях разместили видеоролик, на котором видно, как мужчина чистит припаркованный около дома автомобиль и едва успевает отойти перед падением плиты.

— Сейчас это место происшествия, и владелец авто, скорее всего, сам не даст никому убрать эту плиту. Должна приехать полиция, и только после этого УК будет ее убирать, — уточнили в мэрии региона.

Ранее в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Во Владивостоке зафиксировали ледяной дождь.
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Происшествия , Видео , Владивосток , Иркутская Область , Приморский Край , Ук
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