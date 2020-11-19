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Появилось видео подробностей убийства в детсаду 

Вадим Дроздов 40 минут назад
Днем 17 ноября в одном из детских садов Башкирии произошло убийство воспитательницы. Как выяснилось, убийцей оказался бывший муж жертвы. Сейчас он задержан правоохранительными органами. Ему предъявлено обвинение по статье "Убийство".
"Бывший муж женщины — житель Уфимского района в состоянии алкогольного опьянения пришел в детский сад, где она работает воспитателем, и на почве ревности три раза ударил ее ножом. Мужчина попытался скрыться, но был задержан учителем физкультуры местной школы, находящейся в одном здании с детским садом. Учащиеся школы и воспитанники детского сада на момент совершения преступления находились в других помещениях учреждений", — говорится в сообщении СК Башкирии.
Происшествия , Видео , МВД
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