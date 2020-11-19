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Сочинцы спасли малыша и попали на видео 

Вадим Дроздов 47 минут назад
В одном из торговых центров города Сочи маленький ребенок застрял на сходе с эскалатора. По свидетельствам очевидцев, ребенок поднимался по движущейся лестнице, но упал, а его руку стало засасывать в эскалатор. Толпа мужчин бросилась ему на помощь.
«Все, кто был рядом — посетители, продавцы поспешили на помощь. Мужчины всеми силами пытались остановить ленту чтобы вытащить руку ребенка!» — сообщают свидетели происходящего.
Чтобы освободить руку ребенка необходимо было сильно надавить на ступени эскалатора. Больше десятка человек начали прыгать по конструкции, не боясь ее обвала, и ребенок был освобожден.
Происшествия , Видео
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