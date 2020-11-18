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На российского школьника во время урока упали ворота 

Lenta.ru и ещё 2 59 минут назад
На российского школьника во время урока упали ворота
Фото: Pixabay.com
В городе Мурино Ленинградской области во время урока физкультуры в одной из школ на ребенка упали футбольные ворота. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка»).
В настоящее время из школы изъяли документацию и записи с камер видеонаблюдения, устанавливается круг лиц, ответственных за технику безопасности в учебном учреждении.
Летом текущего года на восьмилетнюю школьницу из Алтайского края упала металлическая горка во дворе, проломив девочке голову. Отмечалось, что конструкция не была закреплена.
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