Депздрав выпустил обращение в связи с ЧП в Коммунарке 

Работы по ликвидации последствий аварии во временном корпусе больницы для пациентов с коронавирусом в Коммунарке завершены. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

«На данный момент работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии завершены. Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет. Пострадавших также нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние каждого пациента больницы находится на контроле у главного врача клиники Дениса Проценко.

Пациентов из соседних временных корпусов перевели в рядом стоящие корпуса, не связанные с блоком, где произошла разгерметизация кислородной трубы.

Как сообщал «Рамблер», ранее в среду во время пуско-наладочных работ в одном из временных корпусов больницы произошел разрыв трубы с кислородом. Корпус еще не был введен в эксплуатацию, пациентов в нем не было.