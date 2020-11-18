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Депздрав выпустил обращение в связи с ЧП в Коммунарке 

Вероника Полынина 49 минут назад
Работы по ликвидации последствий аварии во временном корпусе больницы для пациентов с коронавирусом в Коммунарке завершены. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

«На данный момент работы по ликвидации последствий разгерметизации кислородной линии завершены. Угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала нет. Пострадавших также нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние каждого пациента больницы находится на контроле у главного врача клиники Дениса Проценко.
Пациентов из соседних временных корпусов перевели в рядом стоящие корпуса, не связанные с блоком, где произошла разгерметизация кислородной трубы.
Появилось видео с места инцидента в Коммунарке
Как сообщал «Рамблер», ранее в среду во время пуско-наладочных работ в одном из временных корпусов больницы произошел разрыв трубы с кислородом. Корпус еще не был введен в эксплуатацию, пациентов в нем не было.
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Происшествия , Видео , Новости Москвы
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