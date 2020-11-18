Появилось видео с места инцидента в Коммунарке, где в строящемся корпусе больницы произошла разгерметизация кислородного шланга и был слышен хлопок. Запись опубликована на странице "Подсмотрено в Москве | Московские новости" в соцсети " ВКонтакте ".

На кадрах, снятых из окна одного из соседних жилых домов, видно, как над зданием инфекционного госпиталя простирается густой белый дым.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, разгерметизация произошла во время крепления шланга, по которому под давлением подается кислород. Людей в корпусе не было.

"Пострадавших, возгорания и разрушений нет", — пояснил собеседник агентства.

МЧС отметили, что инцидент не повлиял на работу действующих корпусов, их пациенты находятся в безопасности.

В столичном депздраве подтвердили, что угрозы для больных и персонала нет.

Сейчас на месте происшествия работают более 60 человек и более 15 единиц техники, рассказали РИА Новости в в пресс-службе главка МЧС России по Москве.