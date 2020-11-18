Почему Лил Уэйну грозит 10 лет тюрьмы

Последние недели выдались для рэпера Лил Уэйна не самыми удачными: сначала из-за публичной поддержки Дональда Трампа ему досталось от расстроенных фанатов, затем — по той же причине он расстался с девушкой. Теперь перед музыкантом встала куда более серьезная проблема — ему грозит до десяти лет тюрьмы за незаконное хранение оружия.

38-летнему американскому рэперу Лил Уэйну (настоящее имя — Дуэйн Майкл Картер-младший) предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, и теперь ему грозит до десяти лет тюремного заключения, сообщает TMZ.

В судебных документах говорится, что 23 декабря прошлого года у музыканта, ранее уже отбывавшего срок за хранение запрещенных предметов, были обнаружены огнестрельное оружие и наркотики. Как рассказали правоохранители, после прибытия рэпера в Майами сотрудники ФБР провели обыск его частного самолета и нашли позолоченный пистолет, а также запрещенные вещества. При этом сам артист утверждает, что обнаруженное оружие — его подарок на День отца.

Адвокат рэпера, комментируя судопроизводство против его клиента, подчеркнул, что не согласен с версией правоохранительных органов , так как сомневается относительно законности предъявления обвинений по статье о незаконном хранении оружия. По его мнению, в данном случае имело место частное владение пистолетом, не грозившее опасностью кому-либо. Он также напомнил, что год назад следователи «разрешили уехать» музыканту и не задержали, несмотря на обнаружение в багаже запрещенного груза.

«Картер обвиняется в хранении позолоченного пистолета в багаже частного самолета, — рассказал юрист. — Однако нет никаких доказательств, что он когда-либо стрелял из него, пользовался или угрожал применить его. Нет никаких доказательств того, что он опасный человек».

Ситуация для Лил Уэйна усугубляется тем, что в свое время он уже был судим и отбывал срок по статье о незаконном хранении оружия. Это произошло более десяти лет назад, тогда он провел в печально известной тюрьме «Райкерс», которую недавно решили закрыть, восемь месяцев. Известно, что тюремное заключение хип-хоп-исполнитель отбывал в отдельной камере, где, в частности, незаконно пользовался MP3-плеером. Сам артист говорил, что во время нахождения в бронкской исправительной колонии регулярно читал Библию.

Согласно американскому законодательству, осужденные не имеют права владеть оружием — именно поэтому возможный срок по новому делу рэпера может быть столь высоким.

Дата первого судебного слушания по делу музыканта назначена на 11 декабря.

Недавно Лил Уэйн оказался в центре скандала, став одним из представителей темнокожего сообщества США, поддержавшим президента Дональда Трампа в преддверии выборов. Поклонники раскритиковали действия рэпера, который 30 октября опубликовал совместное фото с политиком и написал, что одобряет его комплекс мер в области экономики, права и образования под названием «Платиновый план».

Данный пост, что примечательно, стоил исполнителю не только фанатской любви, но и личным отношениям: именно политические разногласия стали одной из главных причин расставания музыканта со своей девушкой Дениз Бидо, это подтвердило Page Six.

«Иногда недостаточно только любви», — написала девушка в Instagram вместе с эмоджи разбитого сердца.

Лил Уэйн за свою музыкальную карьеру продал более 120 миллионов пластинок и получил множество наград, в частности — «Грэмми». Он также является генеральным директором собственного лейбла Young Money Entertainment.