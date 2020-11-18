Раскрыты подробности убийства россиянки в детсаду 

Ревнивый муж из башкирского села Старые Киешки, зарезавший бывшую жену в детском саду, до этого уже пытался ее убить. Об этом телеграм-каналу Life Shot рассказали ее родственники.

По словам матери погибшей, дочь недавно развелась с супругом. До этого она жила в постоянном страхе: муж выпивал, ревновал, бил ее, запрещал работать и иметь хобби. После развода экс-супруг часто наведывался к бывшей жене и умолял ее вернуться. В очередной раз получив отказ, мужчина поджег дом, где они раньше жили, а затем начал гоняться на бывшей женой с ножом. Тогда ей удалось убежать.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Женщина обратилась в полицию, однако правоохранители не стали открывать дело.

«В полиции сказали: убьет — приходи. Потом будем решать. Сейчас вот убил. Пусть решают», — рассказал брат погибшей.

Как сообщал «Рамблер», трагедия произошла 17 ноября в селе Старые Киешки в республике Башкортостан. Нетрезвый мужчина пришел в детский сад, чтобы выяснить отношения с 47-летней бывшей женой. В ходе ссоры он достал нож и несколько раз ударил экс-супругу в спину, после чего попытался скрыться.