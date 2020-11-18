При пожаре под Рязанью погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Рязанской области, сообщает правительство региона.
Пожар в четырехквартирном доме в поселке Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области случился в среду после 14:00 мск.
"На месте ЧП в 16:47 мск было обнаружено тело погибшей женщины, позже — тела еще трёх человек, в числе которых, предположительно, двое детей", — говорится в сообщении.
В 15:41 пожар был локализован, ликвидация открытого горения — в 16:00. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 15 машин экстренных служб и 32 специалиста.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.