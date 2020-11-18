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В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
При пожаре под Рязанью погибли четыре человека
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Рязанской области, сообщает правительство региона.
Пожар в четырехквартирном доме в поселке Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области случился в среду после 14:00 мск.

"На месте ЧП в 16:47 мск было обнаружено тело погибшей женщины, позже — тела еще трёх человек, в числе которых, предположительно, двое детей", — говорится в сообщении.

В 15:41 пожар был локализован, ликвидация открытого горения — в 16:00. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 15 машин экстренных служб и 32 специалиста.
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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Происшествия , Гусь-Железный , Рязанская Область
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