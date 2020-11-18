В аэропорту Казани задержали пьяного дебошира 

"Полицейские задержали мужчину и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Казани для разбирательства. По данному факту следственным отделом Казанского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.