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В аэропорту Казани задержали пьяного дебошира 

ТАСС 1 час назад
В аэропорту Казани задержали пьяного дебошира
Фото: РИА Новости
Сотрудники транспортной полиции задержали пьяного жителя Санкт-Петербурга, устроившего дебош в международном аэропорту Казани, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу (ПФО).

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Казани поступило заявление от работника по обеспечению транспортной и общественной безопасности авиапредприятия по факту хулиганства одного из пассажиров. Установлено, что 33-летний житель Санкт-Петербурга, находясь в международном аэропорту города Казани в состоянии опьянения, грубо нарушил общественный порядок", — говорится в сообщении.

Мужчина громко выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания окружающих он не реагировал. Знакомый мужчины и сотрудники транспортной полиции пытались успокоить нарушителя и уладить ситуацию. Однако он продолжал вести себя агрессивно, и после очередного замечания ударил представителя аэропорта.

"Полицейские задержали мужчину и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Казани для разбирательства. По данному факту следственным отделом Казанского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). В настоящее время в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

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Происшествия , МВД , Казань , Республика Татарстан , Санкт-Петербург
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