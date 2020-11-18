БЕЛаЗ упал в карьер с 40-метровой высоты

На Качканарском горно-обогатительном комбинате произошло ЧП. Грузовик БЕЛаЗ упал прямо в карьер с 40-метровой высоты. Как сообщает телеграм-канал «112», водитель не выдержал безопасное расстояние до обрыва при выгрузке. Машину потянуло вниз, она провалилась и загорелась на дне. Мужчина успел выпрыгнуть из кабины и не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают специалисты «Евраза» , которому и принадлежит комбинат.

Предварительно установлено, что сам самосвал был отгружен с нарушениями. Ранее мы рассказывали о том, что уральские буддисты расторгли контракт с «Евраз», согласно которому верующие могли беспрепятственно попадать на гору Качканар. Фото: ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»