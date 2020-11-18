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На Качканарском ГОКе грузовик упал с 40-метровой высоты 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
БЕЛаЗ упал в карьер с 40-метровой высоты
Фото: РИА Новости
На Качканарском горно-обогатительном комбинате произошло ЧП. Грузовик БЕЛаЗ упал прямо в карьер с 40-метровой высоты. Как сообщает телеграм-канал «112», водитель не выдержал безопасное расстояние до обрыва при выгрузке. Машину потянуло вниз, она провалилась и загорелась на дне. Мужчина успел выпрыгнуть из кабины и не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают специалисты «Евраза», которому и принадлежит комбинат.
Предварительно установлено, что сам самосвал был отгружен с нарушениями. Ранее мы рассказывали о том, что уральские буддисты расторгли контракт с «Евраз», согласно которому верующие могли беспрепятственно попадать на гору Качканар. Фото: ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»
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