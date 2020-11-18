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Фехтовальщик Жером напал с ножом и ранил двоих гостей Петербурга 

Lenta.ru 1 час назад
Фехтовальщик напал на азербайджанцев в Петербурге
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге 42-летний фехтовальщик напал с ножом на двоих граждан Азербайджана и нанес им тяжелые ранения. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным газеты, 15 ноября на проспекте Ударников произошла драка. Прибывший наряд полиции нашел на месте преступления двоих пострадавших 44 и 52 лет. Их увезли в больницу в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями живота и бедер. Напавшего на них они описали, как длинноволосого блондина в пуховике. Возбуждено дело о разбое.
В ходе расследования оперативники установили подозреваемого и вечером 18 ноября пришли за ним домой на проспект Наставников. Мужчину задержали в подъезде, а затем пошли обыскивать квартиру. Им оказался кузнец, реконструктор и фехтовальщик, известный как Жером. В результате обыска у него изъяли маузер, пару мушкетов, порох и 192 единицы холодного оружия, большая часть из которых шпаги, которые были выкованы им самим.
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