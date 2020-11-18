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СК назвал причину схода вагонов во Владимирской области

ЧП произошло из-за того, что железнодорожники при приближении состава не успели подключить стрелку к приводу.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы и изучаются технические документы.

Помимо локомотива в подвижной состав входило 64 вагона-цистерны, гружённых мазутом.

На станции Новки-1 Камешковского района Владимирской области 16 ноября произошёл сход состава грузового поезда с мазутом. Погиб 45-летний дорожный мастер. Возбуждено уголовное дело.