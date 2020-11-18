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СК назвал причину схода вагонов во Владимирской области 

Говорит Москва 41 минуту назад
СК назвал причину схода вагонов во Владимирской области
Фото: vk.com/rzd_ru
СК назвал причину схода вагонов во Владимирской области.
ЧП произошло из-за того, что железнодорожники при приближении состава не успели подключить стрелку к приводу.
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы и изучаются технические документы.
Помимо локомотива в подвижной состав входило 64 вагона-цистерны, гружённых мазутом.
На станции Новки-1 Камешковского района Владимирской области 16 ноября произошёл сход состава грузового поезда с мазутом. Погиб 45-летний дорожный мастер. Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Владимирская Область
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