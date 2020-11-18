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Появилось видео подушки с миллиардным накоплением жены мэра 

Алевтина Жаркова 32 минуты назад
Подушка жены мэра города Томска Ивана Кляйна попала на видео, ролик с постельным аксессуаром публикует Telegram-канал Mash. Как сообщают СМИ, именно эту принадлежность спальной комнаты супруга городского главы сбросила водителю во время обысков. Однако спасти ее не удалось, поскольку правоохранители задержали водителя. Сама Галина Кляйн в настоящий момент скрывается от правоохранителей.
Напомним, градоначальника Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября в его кабинете во время проведения селекторного совещания. Он подозревается в махинациях с землей. Сегодня стало известно, что Кляйна отстранили от должности.
Происшествия , Видео , Иван Кляйн
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