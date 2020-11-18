Экс-главе центра Хруничева вменили ущерб на миллиарды

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" Владимира Нестерова, бывшего главного бухгалтера данного предприятия Михаила Якушина и руководителей двух коммерческих организаций. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Мошенничество", "Растрата", "Злоупотребление полномочиями")", — сказала она.