Экс-главе центра Хруничева вменили ущерб на миллиарды

Следственный комитет РФ
по итогам расследования предъявил обвинение бывшему генеральному директору НПЦ им. М. В. Хруничева в ущербе бюджету на 5,3 млрд рублей. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко
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"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" Владимира Нестерова, бывшего главного бухгалтера данного предприятия Михаила Якушина и руководителей двух коммерческих организаций. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Мошенничество", "Растрата", "Злоупотребление полномочиями")", — сказала она.
Если первоначально Нестерову инкриминировалась растрата более 120 млн рублей на оказание в 2007-2014 годах аудиторских и консультационных услуг, то теперь в деле фигурирует второй и более крупный эпизод с перепродажей 51% акций совместного российско-американского предприятия "Локхид — Хруничев — Энергия" и 50% акций совместной компании "Интернэшнел лонч сервисез" офшорной компании "Спейс транспорт инк".
По данным СК, в 2006 году Нестеров без разрешения Росимущества
и Роскосмоса
дал согласие американской компании на их продажу, а в дальнейшем, введя в заблуждение Росимущество и Роскосмос, организовал покупку НПЦ им. М. В. Хруничева этих же акций у "Спейс транспорт инк" по завышенной стоимости за $321 млн, или 7,5 млрд рублей.
"Таким образом, противоправными действиями Нестерова бюджету Российской Федерации был причинен значительный материальный ущерб в размере более 5,3 млрд рублей, составивших разницу от рыночной стоимости акций по состоянию на 2006 год", — сообщила Петренко.
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