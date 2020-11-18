СК предъявил обвинение убийцам летчика Филипова

Все новости на карте

Самолет российского военного был сбит в 2018 году. По данным следствия, к преступлению причастны Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях и Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. На момент атаки они состояли в запрещенной в РФ террористической организации. Ожидается, что следователи будут ходатайствовать о заочном избрании меры пресечения фигурантам дела. Речь идет об аресте. Штурмовик Су-25 Романа Филиппова был сбит над зоной деэскалации "Идлиб" в Сирии. Летчик сумел катапультироваться, а на земле продолжил бой с террористами, после чего покончил с собой.

Басманный суд Москвы в 2018 году уже заочно арестовал сирийцев Шрейба Мурада Джума, Сохта Тарека Наураса и Сохта Амера Иззата, причастных к гибели российского пилота.