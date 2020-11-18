Совфед дал согласие на задержание Михаила Меня 

По словам Генпрокурора Игоря Краснова, в ходе предварительного расследования получены доказательства причастности аудитора Михаила Меня в причастности к хищению в 2011 году 700 млн рублей из бюджета Ивановской области.

«Получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области», — заверил Краснов.