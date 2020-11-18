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Совфед дал согласие на задержание Михаила Меня 

ИА Regnum 23 минуты назад
Совфед дал согласие на задержание Михаила Меня
Фото: РИА Новости
Совфед дал согласие Генпрокурору на задержание и предъявление обвинения в отношении члена Счетной палаты РФ Михаила Меня, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября. Ему предполагается назначить меру пресечения в виде запрета определённых действий.
По словам Генпрокурора Игоря Краснова, в ходе предварительного расследования получены доказательства причастности аудитора Михаила Меня в причастности к хищению в 2011 году 700 млн рублей из бюджета Ивановской области.

«Получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области», — заверил Краснов.

Совет Федерации 20 июня назначил экс-главу Минстроя Михаила Меня на должность аудитора Счетной палаты РФ.
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Происшествия , Михаил Мень , Счетная палата , Совет Федерации , Минстрой , ИА REGNUM , Ивановская Область
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