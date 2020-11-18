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Опубликовано видео ДТП со скорой, пробитой ковшом экскаватора 

Алевтина Жаркова 25 минут назад
На Шоссе Энтузиастов в Москве автомобиль скорой помощи попал аварию, столкнувшись с экскаватором. Ковш землеройной машины разбил лобовое стекло неотложки. На опубликованных телеканалом «Москва 24» кадрах видно, что передняя часть автомобиля сильно повреждена. Сообщается, что в ДТП пострадал фельдшер медицинского авто. О состоянии водителя транспортного средства информации нет.
Вчера днем на проспекте Мира столкнулись два легковых автомобиля, в обеих машинах сработали подушки безопасности. Иномарки получили серьезные повреждения.
Происшествия , Видео
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