Опубликовано видео ДТП со скорой, пробитой ковшом экскаватора 

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На Шоссе Энтузиастов в Москве автомобиль скорой помощи попал аварию, столкнувшись с экскаватором. Ковш землеройной машины разбил лобовое стекло неотложки. На опубликованных телеканалом «Москва 24» кадрах видно, что передняя часть автомобиля сильно повреждена. Сообщается, что в ДТП пострадал фельдшер медицинского авто. О состоянии водителя транспортного средства информации нет.

Вчера днем на проспекте Мира столкнулись два легковых автомобиля, в обеих машинах сработали подушки безопасности. Иномарки получили серьезные повреждения.