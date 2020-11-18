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Экс-главу Ивановской области обвинили в хищении 700 миллионов рублей 

РИА Новости 28 минут назад
СК расследует уголовное дело в отношении хищения 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, при этом получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, бывшего тогда губернатором региона, сообщил на заседании Совета Федерации генпрокурор Игорь Краснов.

"Следственный комитет РФ расследует дело в отношении хищения в Ивановской области в 2011 году, получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области", — сказал он.

Мень в настоящее время является аудитором Счетной палаты.
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