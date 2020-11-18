Внучка Стриженова обвинила отца в изнасиловании 

«Попрошу каждого из Вас быть тактичными. Не судить и не жалеть. Просто моё молчание должно было прерваться… Мне не страшно. Я не боюсь. Хотя… я опасаюсь.. опасаюсь одного человека…» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).