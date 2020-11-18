Внучка Стриженова обвинила отца в изнасиловании 

Внучка актера Олега Стриженова Александра обвинила своего отца Николая Холошина в изнасиловании. Об этом сообщает «Телепрограмма».
По словам Стриженовой, отец неоднократно бил ее и насиловал. Также она утверждает, что Холошина обвинила в изнасиловании одна из студенток.
На своей странице в Instagram Стриженова попросила «с пониманием отнестись к новым подробностям ее жизни».
«Попрошу каждого из Вас быть тактичными. Не судить и не жалеть. Просто моё молчание должно было прерваться… Мне не страшно. Я не боюсь. Хотя… я опасаюсь.. опасаюсь одного человека…» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
«Телепрограмма» попросила Холошина прокомментировать заявления дочери.
«Я не знаю, о ком вы говорите. Не знаю, извините», — сказал он.
Александра родилась в семье Холошина и дочери Олега Стриженова от первого брака — Натальи. Как сообщал «Рамблер», дядя девушки, продюсер Александр Стриженов рассказывал «Собеседнику», что 15 лет назад она оскорбила своего дедушку.
«Решила жить самостоятельно, мы не общаемся. Это был ее выбор. Я ничего не знаю про этого человека и знать не хочу!» — заявил он.