Жительница Москвы подозревается в том, что задушила двухлетнего мальчика и его пятилетнюю сестру. Следствие будет ходатайствовать о ее аресте, сообщило СУ СКР по Москве.

По данным следствия, тела детей были найдены вечером 17 ноября в квартире

дома по улице Тайнинской.

«По подозрению в совершении преступления задержана мать, которая в ходе допроса полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве своих детей, после чего употребила спиртные напитки», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что следователи будут просить суд арестовать подозреваемую, ей также будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Тела детей нашел их отец, который пришел навестить бывшую жену и малышей, со ссылкой на свои источники сообщает «Комсомольская правда».

«Сын и дочка лежали на кровати и не дышали. Они были накрыты одеялом, рядом лежали их игрушки», — рассказал следователям мужчина.

При этом он отметил, что бывшая жена была в невменяемом состоянии и билась в истерике. Позднее, на допросе женщина рассказала, что решила убить детей, когда они спали.

«Спали как ангелочки, и я их задушила», — заявила она, отметив, что собиралась покончить с собой, но не смогла.

По данным издания, о семье известно немного. Отец детей — уроженец Узбекистана, мать — россиянка. Мужчина — повар, он полностью обеспечивал семью, пока жена восемь лет была в декрете. Проблемы в семье начались сразу после рождения второго ребенка и привели к разводу. По предварительным данным, после рождения сына у женщины началась послеродовая депрессия. Однако за медицинской помощью она не обращалась.