Обыск с дракой: жене мэра Томска грозит дело

Супругу мэра Томска и владелицу ОАО "Томское пиво" Галину Кляйн вызвали к следователям для дачи показаний после ее нападения на сотрудника УФСБ во время обыска квартиры. По предварительным данным, в день задержания Ивана Кляйна по подозрению в превышении должностных полномочий его жена сначала не пускала силовиков в дом, а затем расцарапала одному из них шею, после чего попыталась спрятать финансовую документацию семьи в подушке.

Следователи вызвали жену мэра Томска и владелицу ОАО «Томское пиво» Галину Кляйн на допрос для дачи показаний по факту противодействия сотрудникам регионального управления ФСБ, сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

Собеседник агентства подчеркивает, что женщину пока не задержали. Тем не менее местные СМИ утверждают, что по результатам беседы со следователями против женщины могут возбудить дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает ТВ-2.

Предположительно, Кляйн оказала противодействие силовикам 13 ноября, когда ее мужа задержали в администрации — прямо на селекторном совещании. После этого сотрудники ФСБ нагрянули к нему в дом, но попасть в квартиру удалось не сразу — супруга и дочь мэра не открывали правоохранителям дверь. Женщины кричали, что у них нет медицинских масок, поэтому в целях безопасности они не могут никого пустить, однако у силовиков нашлись запасные средства защиты, пишет Telegram-канал «Mash».

По данным СМИ, когда сотрудники ФСБ все-таки вошли в квартиру, Галина Кляйн расцарапала одному из них шею. После этого она убежала в другую комнату, спрятала в подушку финансовую документацию мужа и выбросила ее в окно.

Подушку поймал водитель женщины, который стоял внизу, рассказал источник в силовых структурах «Коммерсанту». Документы шофер попытался спрятать в автомобиле, но в тот же день подушку изъяли силовики. В ней следователи обнаружили данные о банковских счетах, на которых в сумме хранилось около 1,3 млрд рублей.

Напомним, что Кляйна задержали по подозрению в превышении должностных полномочий в интересах ОАО «Томское пиво». Чиновник числится акционером этой компании — долгое время он ее возглавлял, однако в 2013 году, став мэром, передал пост жене.

По версии следствия, в 2016 году один из местных предпринимателей, владеющий соседним с «Томским пивом» участком, захотел расширить свою территорию. Рядом с ним находилась земля, которая, как выяснил бизнесмен, обладала статусом промышленной зоны. Через мэрию предприниматель попытался изменить статус территории на зону общественно-жилого назначения.

Иван Кляйн решил помешать бизнесмену и дал указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры городской администрации внести в базу градостроительной документации города недостоверные сведения о том, что на данной территории расположен 300-метровая санитарно-защитная зона. Это пустая зона, которая, по СанПиН, должна располагаться вокруг производственных помещений «повышенного класса опасности».

На основании этой недостоверной информации мэр Томска велел подготовить отказ в удовлетворении просьбы бизнесмена. Тот, в свою очередь, утверждал, что помещения, вокруг которых якобы расположена санитарная зона, представляют собой лишь склад и парковку для большегрузного транспорта — никакого «опасного» производства там нет, сообщал источник в правоохранительных органах ТАСС. В итоге он обратился в суд, где выяснилось, что документы о санитарно-защитной зоне были фиктивными.

Вину в совершении вышеуказанных преступлений чиновник не признает. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его на два месяца. Адвокаты Кляйна подали апелляцию на меру пресечения — они требуют домашнего ареста. Тем не менее в решении суда сообщается, что это невозможно по нескольким причинам — во-первых, из-за супруги мэра:

«Проживание в месте исполнения меры пресечения совместно с супругой обвиняемого, являющейся руководителем коммерческой организации, в интересах которой обвиняемому инкриминируется совершение ряда действий, не исключает возможности обвиняемого воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Кроме того, согласно материалам суда, Кляйн может попытаться оказать давление на людей, которые дадут значимые для расследования показания. 18 ноября суд также временно отстранил обвиняемого от должности градоначальника на время расследования.