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Дети, обнаруженные мертвыми в квартире в Москве, умерли от удушья 

ТАСС 33 минуты назад
Названа причина гибели детей в квартире в Москве
Фото: ТАСС
Дети, найденные мертвыми в квартире на северо-востоке Москвы, умерли от удушья. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительная причина смерти детей — механическая асфиксия (удушье)", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, мать детей — 25-летняя студентка Государственного академического университета гуманитарных наук. С 32-летним отцом детей они находятся в разводе. Мужчина работает поваром в "Москва-Сити". Когда он приехал к бывшей супруге и обнаружил детей 3 и 5 лет мертвыми, женщина находилась в неадекватном состоянии. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
Ранее представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова сообщила, что вечером 17 ноября в квартире жилого дома по Тайнинской улице обнаружены тела двух малолетних детей. С ними находилась мать.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На причастность к преступлению проверяется мать, с ней работают следователи.
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Происшествия , Юлия Иванова , СКР
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