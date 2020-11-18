Названа причина гибели детей в квартире в Москве

Дети, найденные мертвыми в квартире на северо-востоке Москвы , умерли от удушья. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительная причина смерти детей — механическая асфиксия (удушье)", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, мать детей — 25-летняя студентка Государственного академического университета гуманитарных наук. С 32-летним отцом детей они находятся в разводе. Мужчина работает поваром в "Москва-Сити". Когда он приехал к бывшей супруге и обнаружил детей 3 и 5 лет мертвыми, женщина находилась в неадекватном состоянии. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На причастность к преступлению проверяется мать, с ней работают следователи.