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В Москве задержан зампред правительства области 

Павел Тиунов 38 минут назад
В Москве задержан зампред правительства области
Фото: ТАСС
Следователи задержали заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина, сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник. Накануне у чиновника дома и на рабочем месте прошли обыски.
Как отмечает «Коммерсант», 17 ноября в дом и рабочий кабинет Дмитрия Куракина нагрянули сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Поводом для визита правоохранителей стали уголовные дела о махинациях с лесом на землях Министерства обороны РФ на общую сумму более 2 миллиардов рублей.
Суть преступления заключается в том, что за взятку предпринимателям выделялись обширные земельные участки, подведомственные Минобороны, на которых бизнесмены потом вырубали лес. Речь идет о событиях в период с 2012 года по 2017 год, когда Дмитрий Куракин руководил департаментом имущественных отношений оборонного ведомства. Известно, что обыски прошли также у двух бывших руководящих работников вышеуказанного департамента.
Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре истребителя МиГ-31 по цене 153 рубля за штуку. Изначально внимание следователей привлекла продажа мазута по заниженной цене, а потом они выяснили, что за проводившейся в 2007 году масштабной распродажей деталей из государственных запасов скрывалась продажа боевых самолетов, которые по документам проходили под кодовыми названиями «монтажный узел».
Стоимость истребителей была оценена в 153 рубля. Их приобрела компании одного из друзей чиновника, после чего перепродала заводу «Сокол» по рыночной цене. Ущерб государству составил свыше 1 миллиарда рублей. Следствие по делу длилось до 2011 года. Счета и имущество бывшего сотрудника Росрезерва были арестованы, однако Силяков накануне оглашения приговора исчез. Следователи считают, что он уехал за границу. Экс-чиновника объявили в федеральный розыск, однако задержать его удалось лишь спустя девять лет, 26 мая 2020 года. Сейчас он находится под стражей в СИЗО № 1.
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Комментарии
Происшествия , Дмитрий Куракин , ФСБ , Министерство обороны , Росрезерв , СКР , Правительство московской области , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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