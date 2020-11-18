В Москве задержан зампред правительства области 

Суть преступления заключается в том, что за взятку предпринимателям выделялись обширные земельные участки, подведомственные Минобороны, на которых бизнесмены потом вырубали лес. Речь идет о событиях в период с 2012 года по 2017 год, когда Дмитрий Куракин руководил департаментом имущественных отношений оборонного ведомства. Известно, что обыски прошли также у двух бывших руководящих работников вышеуказанного департамента.

Ранее, как сообщал «Рамблер», бывший нижегородский чиновник Андрей Силяков продал из Росрезерва четыре истребителя МиГ-31 по цене 153 рубля за штуку. Изначально внимание следователей привлекла продажа мазута по заниженной цене, а потом они выяснили, что за проводившейся в 2007 году масштабной распродажей деталей из государственных запасов скрывалась продажа боевых самолетов, которые по документам проходили под кодовыми названиями «монтажный узел».