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Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео 

Алевтина Жаркова 47 минут назад
Жители Миасса напали на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU, опубликовавший видео с места происшествия.
По данным источника, конфликт произошел из-за того, что один из посетителей магазина отказался надеть защитную маску и проигнорировал требования блюстителей порядка. Во время задержания нарушителя двое COVID-диссидентов набросились на правоохранителей.
Ранее пассажирка рейсового автобуса в Подмосковье устроила скандал из-за маски. Водитель отказался ехать, пока она и не ее сын не наденут защитные средства. В ответ на это женщина начала кричать, что ее сыну нужно дышать кислородом.
Происшествия , Видео
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