Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео 

Жители Миасса напали на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU, опубликовавший видео с места происшествия.

По данным источника, конфликт произошел из-за того, что один из посетителей магазина отказался надеть защитную маску и проигнорировал требования блюстителей порядка. Во время задержания нарушителя двое COVID-диссидентов набросились на правоохранителей.

Ранее пассажирка рейсового автобуса в Подмосковье устроила скандал из-за маски. Водитель отказался ехать, пока она и не ее сын не наденут защитные средства. В ответ на это женщина начала кричать, что ее сыну нужно дышать кислородом.