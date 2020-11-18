В заполненном людьми ресторане произошел взрыв

Минимум 34 человека получили травмы при взрыве в одном из ресторанов Китая. ЧП произошло в городе Мило (провинция Хунань), что на юго-востоке страны.

Пострадавших доставили в местные лечебные учреждения. Правоохранительные органы КНР ведут расследование причин инцидента, передаёт газета Global Times.

Ранее взрыв произошёл на судостроительном заводе в Благовещенске (Амурская область, РФ). В результате ЧП пострадали три человека — двое мужчин и одна женщина. По словам представителя предприятия Валерия Силкина, последняя получила более серьёзные повреждения, так как в момент инцидента не использовала специальную одежду. Всех госпитализировали.

Накануне в частном доме в селе Назрановского района Ингушетии взорвался газ. Один человек пострадал. Инцидент произошёл на улице Осканова сельского поселения Экажево. Выясняются причины произошедшего. Прокуратура республики проверит деятельность контролирующих и надзорных органов по вопросу исполнения требований законодательства о пожарной безопасности. Ход процессуальной проверки взял на себя исполняющий обязанности прокурора республики Темур Воробьёв, писал NEWS.ru.