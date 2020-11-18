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«А машина как рванет»: въехавший в толпу водитель попал на видео 

Алевтина Жаркова 14 минут назад
Совершивший наезд на толпу людей водитель под Калининградом объяснил причину произошедшего. Во вторник вечером в поселке Холмогоровка Калининградской области управлявший внедорожником 79-летний россиянин во время публичных слушаний протаранил толпу местных жителей.
Непосредственно под колесами автомобиля оказались несколько человек, одной женщине при этом стало плохо с сердцем. Всего в результате аварии пострадало восемь человек. По предварительным данным, причиной ДТП является несчастный случай: водитель перепутал педали.

«Я на ручник полностью… Людей к стенке туда прижал. Ну и выключил зажигание, но людей уже прижал», — прокомментировал ситуацию виновник ЧП.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело.
Происшествия , Видео
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