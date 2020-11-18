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Опубликовано видео пожара в 54-этажном небоскребе в Токио 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
30 пожарных расчетов тушили пожар в 54-этажном небоскребе в центре Токио. По предварительным данным, возгорание возникло на цокольном этаже почти достроенного здания, входящего в знаменитый комплекс Toranomon Hills. Там хранились производственные отходы.
На пятом этаже высотки в момент пожара находился рабочий, густой дым помешал ему самостоятельно покинуть стройплощадку. Ему на помощь пришли спасатели, мужчине помогли выбраться из здания. После этого пожарные приступили к заливу строительной конструкции.
Происшествия , Видео
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