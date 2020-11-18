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Появилось видео с виновником крупной погони в Москве 

Алевтина Жаркова 35 минут назад
Устроивший погоню на юге Москвы «гонщик» пояснил на камеру, почему он пытался скрыться от полицейских. 16 ноября в Задонском проезде управлявший легковым автомобилем водитель KIA отказался остановить транспортное средство по требованию правоохранителей.
Очевидцы могли наблюдать, как шесть патрульных машин с мигалками преследовали нарушителя. На какое-то время ему удалось скрыться и бросить свое авто в гаражах.
Однако лихача удалось поймать. Им оказался 23-летний автослесарь. Теперь он заявляет, что причиной погони стало отсутствие у него страховки.
Происшествия , Видео
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