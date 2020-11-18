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Житель Чукотки убил родственника, приняв его за медведя 

News.ru 1 час назад
Житель Чукотки убил родственника, приняв его за медведя
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На Чукотке вынесен приговор мужчине, застрелившему своего родственника. Подсудимый совершил убийство по ошибке, приняв родича за медведя.
В августе 2020 года трое жителей села Снежное отправились на рыбалку. Когда подсудимый собирал дрова для костра, он услышал шум в кустах. Подумав, что это медведь, он четыре раза выстрелил в сторону зарослей из охотничьего ружья.
Это, однако, оказался его родственник, который от полученных ран скончался на месте. В суде стрелок полностью признал вину и раскаялся. Суд учёл обстоятельства случившегося, мнение сторон и характеристику мужчины. Как передаёт «Москва 24», подсудимый был признан виновным в убийстве по неосторожности и приговорён к полутора годам исправительных работ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Хакасии устроил скандал с дракой и убил собственного сына. Причиной стало то, что в вечернее время молодой человек слишком шумно играл в нарды со своей супругой.
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