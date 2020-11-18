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Мошенники атакуют россиян в Черную пятницу 

Артём Кульша 26 минут назад
Мошенники атакуют россиян в Черную пятницу
Фото: ТАСС
Мошенники придумали новый способ обмана россиян в черную пятницу. Об этом сообщает РИА Новости.
Черная пятница, как сообщал «Рамблер», — пятница после Дня благодарения в США, который приходится на четвертый четверг ноября. В 2020 году этот праздник будет отмечаться 26 ноября.
На этом фоне мошенники придумали новый способ обмана — они звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками банка, предлагают выгодное кредитное предложение к черной пятнице и пытаются выманить данные банковской карты.
Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов напомнил, что одноразовый код, необходимый для совершения операции, нельзя никому сообщать, а написание адреса сайта, на котором нужно вводить ту или иную информацию, должно быть корректным, а соединение безопасным. Если же предложение мошенников звучит правдоподобно, то следует уточнить факт проведения акции, перезвонив на официальный номер банка.
В начале ноября средства массовой информации сообщили о другом новом способе кражи денег с банковских карт. Мошенники звонят жертве, представляются сотрудниками службы безопасности банка и предлагают установить на смартфон приложение якобы для защиты от кражи. Оно работает в фоновом режиме и перехватывает нажатие клавиш при введении пароля в приложении банка. После этого преступники оформляют кредит и переводят деньги на свою карту.
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Происшествия , Сергей Голованов , Лаборатория Касперского
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