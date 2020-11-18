Россиянин избил, покусал и изнасиловал подругу 

Житель Саратова избил, покусал и изнасиловал подругу на дне рождения. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Саратовской области.

Согласно версии следствия, 14 ноября в ходе празднования дня рождения на даче в поселке Жасминный в Саратове 20-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, оставшись с девушкой наедине, стал избивать ее и кусать. Она стала оказывать сопротивление и звать на помощь, однако он совершил в ее отношении действия сексуального характера. В какой-то момент крики девушки услышали другие молодые люди, бывшие в компании. Они пресекли действия знакомого.

Потерпевшая заявила о произошедшем в полицию. Ее сотрудники задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера» (наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет). Молодой человек был отправлен под домашний арест.

16 ноября, как сообщал «Рамблер», 31-летняя жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о том, что знакомый ей бизнес-коуч Илья Ш. привел ее к себе домой, заявил, что не хочет серьезных отношений с ней, после чего изнасиловал, применив гипноз.

В октябре 40-летний житель Москвы завел 42-летнюю гражданку Украины за гаражи в яблоневом саду в районе Каширского шоссе и изнасиловал, 35-летний ранее судимый таксист из Уфы напал на клиентку, изнасиловал ее и ограбил на юго-западе Москвы, а другой таксист запер 22-летнюю жительницу столицы в машине и в течение нескольких часов заставлял ее себе мастурбировать и унижал.