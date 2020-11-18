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Россиянин избил, покусал и изнасиловал подругу 

Артём Кульша 39 минут назад
Россиянин избил, покусал и изнасиловал подругу
Фото: РИА НОВОСТИ
Житель Саратова избил, покусал и изнасиловал подругу на дне рождения. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Саратовской области.
Согласно версии следствия, 14 ноября в ходе празднования дня рождения на даче в поселке Жасминный в Саратове 20-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, оставшись с девушкой наедине, стал избивать ее и кусать. Она стала оказывать сопротивление и звать на помощь, однако он совершил в ее отношении действия сексуального характера. В какой-то момент крики девушки услышали другие молодые люди, бывшие в компании. Они пресекли действия знакомого.
Потерпевшая заявила о произошедшем в полицию. Ее сотрудники задержали подозреваемого и предъявили ему обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера» (наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет). Молодой человек был отправлен под домашний арест.
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16 ноября, как сообщал «Рамблер», 31-летняя жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о том, что знакомый ей бизнес-коуч Илья Ш. привел ее к себе домой, заявил, что не хочет серьезных отношений с ней, после чего изнасиловал, применив гипноз.
В октябре 40-летний житель Москвы завел 42-летнюю гражданку Украины за гаражи в яблоневом саду в районе Каширского шоссе и изнасиловал, 35-летний ранее судимый таксист из Уфы напал на клиентку, изнасиловал ее и ограбил на юго-западе Москвы, а другой таксист запер 22-летнюю жительницу столицы в машине и в течение нескольких часов заставлял ее себе мастурбировать и унижал.
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