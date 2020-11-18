Подробности смерти Романа Виктюка попали на видео 

17 ноября режиссер и народный артист России Роман Виктюк скончался в военном госпитале на 85-ом году жизни. В конце октября у него диагностироваали коронавирус и режиссер был госпитализирован в одну из больниц Москвы . Позже состояние Романа Григорьевича ухудшилось и его перевели в реанимацию в военный госпиталь. Там режиссер скончался от диагноза тромбоэмболия.

Роман Григорьевич Виктюк — советский, российский и украинский театральный режиссёр и педагог, основатель и художественный руководитель Театра Романа Виктюка. В 2012 году режиссёр подписал открытое письмо с призывом к освобождению участниц группы «Pussy Riot». Родился в 1936 году в городе Львов. Тогда это была Польша.