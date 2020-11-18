Несколько лет назад Александр Авдеев убил настоятеля Святотроицкого Даниловского мужского монастыря в Переславле-Залесском 25 ножевыми ударами. Теперь Ярославский областной суд признал его виновным в убийстве игумена Даниила и приговорил к 15 годам колонии строгого режима. Сейчас Александру 33 года. Родом он из Владивостока. Убийство было совершено им еще в 2016-ом году. Расследование дела заняло несколько лет. А доказать вину Авдеева получилось благодаря уликам, оставленным им на месте убийства. У убийцы взяли анализ ДНК, который совпал с ДНК, оставленным на месте преступления. До убийства он жил и работал в монастыре.
Видео подробностей дела убийцы священника
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