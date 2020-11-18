В квартире на Тайнинской улице на севере Москвы мужчина, вернувшись домой, обнаружил двух своих детей — 2015-го и 2017 годов рождения — мертвыми. С ними находилась их 25-летняя мать.

По данным телеграм-канала «Москва сейчас», у молодой женщины имеются проблемы с психикой. С мужем они развелись в минувшем сентябре, но из-за ряда обстоятельств продолжали жить вместе. Объяснить экс-супругу, что произошло с детьми, женщина не смогла. В момент его возвращения она пила спиртное и заявила ему, что находится в подавленном психическом состоянии из-за расстройства личности.

Следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело об убийстве малолетних.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, допрашиваются отец и соседи семьи. С целью установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного ведомства.