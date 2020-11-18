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Мосгорсуд признал законным приговор фигурантам дела Серебренникова 

RT на русском и ещё 8 25 минут назад
Суд рассмотрел жалобу по делу Серебренникова
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд оставил без изменения приговор фигурантам дела «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова, передаёт Интерфакс.
Жалобы подала защита всех осуждённых, кроме Серебренникова: Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина. Они настаивали на отмене обвинительного приговора.
Серебренников не стал обжаловать приговор, так как «очень устал от судов», сообщал его адвокат.
26 июня суд в Москве вынес приговор по делу «Седьмой студии». Серебренников и Итин получили по три года условно, Малобродский — два.
Кроме того, с фигурантов было взыскано 129 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении ущерба.
Апфельбаум была признана виновной в халатности, ей назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности.
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Происшествия , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Минкультуры , Мосгорсуд , Интерфакс , Москва
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