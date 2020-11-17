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В московской квартире нашли тела двоих детей 

Вероника Полынина 58 минут назад
В московской квартире нашли тела двоих детей
Фото: РИА Новости
В московской квартире обнаружили трупы двух малолетних детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на СК РФ.

«Вечером 17 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Тайнинская в Москве, обнаружены тела двух малолетних детей. В квартире совместно с детьми находилась мать малолетних», — рассказал представитель ведомства.

Следственные органы начали проверку, на место выехал руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов. В квартире работают следователи и криминалисты, они пытаются установить все обстоятельства гибели детей.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
По данным телеграм-канала Mash, https://t.me/breakingmash/21856 погибшим детям было 2 и 5 лет. Тела обнаружил отец семейства, вернувшись с работы. Мать не смогла объяснить произошедшее.
В октябре, как сообщал «Рамблер», в квартире одного из жилых домов в подмосковном Пушкино был обнаружен повешенный труп четырехлетнего ребенка. Главной подозреваемой дела об убийстве стала мать мальчика — 43-летняя учительница. Мотивы преступл
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Комментарии 3
Происшествия , Андрей Стрижов , СКР , АГН "Москва"
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