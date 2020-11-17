В московской квартире нашли тела двух детей 

Тела двух детей обнаружили на северо-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Вместе с детьми в квартире находилась их мать.
"Вечером 17 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Тайнинской в городе Москве, обнаружены тела двух малолетних детей", — сказала она.
Иванова отметила, что сейчас проводится доследственная проверка. На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов. На месте работают криминалисты и следователи.