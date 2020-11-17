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В московской квартире нашли тела двух детей 

РИА Новости 1 час назад
В московской квартире нашли тела двух детей
Фото: СК РФ
Тела двух детей обнаружили на северо-востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Вместе с детьми в квартире находилась их мать.

"Вечером 17 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Тайнинской в городе Москве, обнаружены тела двух малолетних детей", — сказала она.

Иванова отметила, что сейчас проводится доследственная проверка. На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов. На месте работают криминалисты и следователи.
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Происшествия , Юлия Иванова , Андрей Стрижов , СКР
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