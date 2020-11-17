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Избиение посетителя московского ТЦ «Аэропорт» охранником попало на видео 

News.ru 42 минуты назад
Охранник одного из косметических магазинов московского торгового центра «Аэропорт» избил посетителя. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
В ролике, опубликованном телеканалом «360», видно, как юноша берёт с полки тестер туалетной воды. Охраннику, вероятнее всего, показалось, что молодой человек собирается украсть его. Мужчина взял разбег и с размаха ударил посетителя кулаком по лицу. Удар оказался таким сильным, что парень отлетел и упал на пол.
Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.
Ранее 16-летнюю школьницу избили во время квеста в московском развлекательном центре. Пострадавшая обвинила в произошедшем работника клуба, где проходила игра. Подробности инцидента, который произошёл 14 ноября в районе Измайлово, устанавливают в столичной прокуратуре. Девушке потребовалась медицинская помощь. Известно, что у школьницы диагностированы ушибы отдела позвоночника и грудной клетки, а также тупая травма живота. Надзорное ведомство намерено проверить, соблюдались ли в заведении требования законодательства о несовершеннолетних, а также даст оценку безопасности оказываемых центром услуг для жизни и здоровья людей, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Видео , МВД , Москва
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