Охранник одного из косметических магазинов московского торгового центра «Аэропорт» избил посетителя. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В ролике, опубликованном телеканалом «360», видно, как юноша берёт с полки тестер туалетной воды. Охраннику, вероятнее всего, показалось, что молодой человек собирается украсть его. Мужчина взял разбег и с размаха ударил посетителя кулаком по лицу. Удар оказался таким сильным, что парень отлетел и упал на пол.

Ранее 16-летнюю школьницу избили во время квеста в московском развлекательном центре. Пострадавшая обвинила в произошедшем работника клуба, где проходила игра. Подробности инцидента, который произошёл 14 ноября в районе Измайлово, устанавливают в столичной прокуратуре. Девушке потребовалась медицинская помощь. Известно, что у школьницы диагностированы ушибы отдела позвоночника и грудной клетки, а также тупая травма живота. Надзорное ведомство намерено проверить, соблюдались ли в заведении требования законодательства о несовершеннолетних, а также даст оценку безопасности оказываемых центром услуг для жизни и здоровья людей, писал NEWS.ru.