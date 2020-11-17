Сбившего пешеходов рэпера оставили под стражей

Таганский суд столицы принял решение продлить арест рэпера Эльмина Гулиева, который в состоянии наркотического опьянения пешеходов центре города.

По данным пресс-службы суда, рэпер будет оставаться под стражей до 21 декабря. Таким образом суд продлил ходатайство следствия, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков Гулиеву. После аварии во время медосвидетельствования в анализах Гулиева обнаружили каннабиноиды. Концентрация составила 165 нг/мл.

ДТП с участием музыканта случилось в центре Москвы 21 сентября. Infiniti рэпера столкнулся с Mersedes, от удара элитную иномарку Гулиева отбросило в сторону, она сбила пешеходов и протаранила здание. В результате аварии одна из пострадавших лишилась стопы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Гулиеву грозит до двух лет тюрьмы.