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Сбившего пешеходов в центре Москвы рэпера оставили под стражей 

News.ru 50 минут назад
Сбившего пешеходов рэпера оставили под стражей
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
Таганский суд столицы принял решение продлить арест рэпера Эльмина Гулиева, который в состоянии наркотического опьянения пешеходов центре города.
По данным пресс-службы суда, рэпер будет оставаться под стражей до 21 декабря. Таким образом суд продлил ходатайство следствия, передаёт РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков Гулиеву. После аварии во время медосвидетельствования в анализах Гулиева обнаружили каннабиноиды. Концентрация составила 165 нг/мл.
ДТП с участием музыканта случилось в центре Москвы 21 сентября. Infiniti рэпера столкнулся с Mersedes, от удара элитную иномарку Гулиева отбросило в сторону, она сбила пешеходов и протаранила здание. В результате аварии одна из пострадавших лишилась стопы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Гулиеву грозит до двух лет тюрьмы.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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