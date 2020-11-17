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Задержан соучастник убийства «колбасного короля» 

Вероника Полынина 22 минуты назад
В Казани задержали соучастника убийства «колбасного короля» Владимира Маругова, передает телеграм-канал 112.
Имя подозреваемого — Павел Ахмедов, в ближайшее время его доставят в Москву и допросят.
Как сообщал «Рамблер», 54-летний владелец компании «Мясная империя» Владимир Маругов был убит 1 ноября в коттеджном поселке под Истрой. Предприниматель и его гражданская жена парились в бане на территории своего дома, когда в парилку ворвались двое неизвестных. Они связали пару и начали пытать предпринимателя, чтобы он показал им, где хранит сбережения.
Преступники стреляли в Маругова из арбалета, стараясь не задевать жизненно важных органов. Пытки продолжались около часа. Сожительнице бизнесмена удалось сбежать. Женщина бросилась за помощью к соседям. Они вызвали полицию. К моменту приезда силовиков злоумышленники с места преступления скрылись, а Маругов был уже мертв.
Суд арестовал задержанного по делу об убийстве «колбасного короля»
По подозрению в убийстве задержали 49-летнего уроженца Казахстана Александра Мавриди. Именно он купил арбалет, из которого был застрелен «мясной король». На первом же допросе задержанный рассказал, что близко знаком с бывшей женой Маругова Татьяной.
Кроме того, в квартире Мавриди следователи нашли прикованного к батарее человека, которым оказался известный в прошлом адвокат Алексей Завгородний.
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Происшествия , Видео , Владимир Маругов
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