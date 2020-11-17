На экс-представителя Минобороны Армении напали

С 9 ноября я получаю угрозы, но не обращаю внимание даже на очевидные сообщения о расправе. Я отказался жаловаться на это в полицию. Вчера на меня напали двое, но я сумел защититься. Я никого не боюсь и никого не считаю врагом. Но поскольку звонки и угрозы продолжаются, за мной следят, я вынужден обратиться в полицию, — написал он в Facebook.