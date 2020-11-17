Во Франции расследуют загадочные убийства лошадей 

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Нападения на этих животных продолжаются в разных регионах страны уже более полугода.

Жертвами убийц становились также пони и ослы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди. Всего власти получили «400 сигналов» относительно изувеченных животных, отмечает телеканал BFMTV.

Министр сослался на трудности расследования преступлений, которые совершаются «в полях» вдали от свидетелей и видеокамер.

«Но жандармы не сдаются», — добавил он.

Почти у всех убитых лошадей было отрезано ухо. Среди версий, которые рассматривают правоохранители, интернет-челлендж или участие в ритуале. Не исключается, что действия неизвестного или неизвестных были продиктованы психическими отклонениями.