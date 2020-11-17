Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Во Франции расследуют загадочные убийства лошадей 

Говорит Москва 1 час назад
Во Франции расследуют загадочные убийства лошадей
Фото: Reuters
Нападения на этих животных продолжаются в разных регионах страны уже более полугода.
Жертвами убийц становились также пони и ослы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди. Всего власти получили «400 сигналов» относительно изувеченных животных, отмечает телеканал BFMTV.
Министр сослался на трудности расследования преступлений, которые совершаются «в полях» вдали от свидетелей и видеокамер.

«Но жандармы не сдаются», — добавил он.

Почти у всех убитых лошадей было отрезано ухо. Среди версий, которые рассматривают правоохранители, интернет-челлендж или участие в ритуале. Не исключается, что действия неизвестного или неизвестных были продиктованы психическими отклонениями.
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Говорит Москва: последние новости
В Волгоградской области неизвестный убил пациента в больнице В Волгоградской области неизвестный убил пациента в больнице В отношении мэра Томска завели дело о превышении полномочий В отношении мэра Томска завели дело о превышении полномочий В Москве арестовали рецидивиста за аферу с квартирами на 750 млн рублей В Москве арестовали рецидивиста за аферу с квартирами на 750 млн рублей
Происшествия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Появилось видео с протаранившим толпу в Калининграде
00:55
Появилось видео с протаранившим толпу в Калининграде
Происшествия
Въехавшая в толпу машина в Калининграде попала на видео
00:25
Въехавшая в толпу машина в Калининграде попала на видео
Происшествия
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
00:38
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
00:06
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
00:18
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
Происшествия
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть