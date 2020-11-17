Десятилетняя москвичка оказалась наркоторговкой 

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Сотрудники полиции в Москве заметили в подъезде дома на Шипиловской улице десятилетнюю девочку, продававшую наркотики. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних по району Зябликово при участии представителей отдела соцзащиты населения провели личный досмотр и изъяли у ребенка 76 свертков с веществом неизвестного происхождения.

По результатам экспертизы, в десяти свертках находилось вещество массой 1,04 грамма, содержащее наркотическое средство метадон. Остальные изъятые свертки отправлены на исследование.

Полицейские задержали 47-летнего отца ребенка, при досмотре у него нашли девять свертков вещества неизвестного происхождения. Кроме того, был задержан еще один подозреваемый.

Девочка в настоящий момент находится в больнице. Расследование уголовного дела продолжается.