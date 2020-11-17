В РФ ливень уничтожил стену из наследия ЮНЕСКО

Проливные дожди привели к обрушению части Южной крепостной стены Дербентской крепости ( республика Дагестан ).

Известно, что указанный исторический объект входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО

О том, что больше всего пострадал участок оборонительного сооружения у ворот Орта-Капы, сегодня проинформировал на своей странице в соцсети временно исполняющий обязанности главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

По словам указанного чиновника, власти административного центра уже несколько лет сигналили об аварийном состоянии стены, обращаясь во все инстанции с требованием незамедлительного проведения реставрационных работ.

Отмечается, что Дербентская крепость относится к зоне ответственности российского Министерства культуры, что и служило препятствием для проведения соответствующих работ силами местных служб.