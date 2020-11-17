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В России ливень уничтожил тысячелетнюю стену из всемирного наследия ЮНЕСКО 

Свободная пресса и ещё 2 3 часа назад
В РФ ливень уничтожил стену из наследия ЮНЕСКО
Фото: РИА Новости
Проливные дожди привели к обрушению части Южной крепостной стены Дербентской крепости (республика Дагестан).
Известно, что указанный исторический объект входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
О том, что больше всего пострадал участок оборонительного сооружения у ворот Орта-Капы, сегодня проинформировал на своей странице в соцсети временно исполняющий обязанности главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов.
По словам указанного чиновника, власти административного центра уже несколько лет сигналили об аварийном состоянии стены, обращаясь во все инстанции с требованием незамедлительного проведения реставрационных работ.
Отмечается, что Дербентская крепость относится к зоне ответственности российского Министерства культуры, что и служило препятствием для проведения соответствующих работ силами местных служб.
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Происшествия , ЮНЕСКО , Дербент , Республика Дагестан
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