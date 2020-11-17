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«Окна пошли ходуном»: Взрыв в Челябинске 

Мария Иванова 17 минут назад
Во вторник, 17 ноября, в промышленной зоне Челябинска начался пожар и произошел взрыв. Как сообщает 74.ru, очевидцы говорят как минимум об одном погибшем.
По данным издания, возгорание произошло на производстве пластиковых окон в помещении газовой котельной. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, ему присвоили третий уровень сложности.
Директор производства эвакуировал часть сотрудников, но под завалами, по словам источников 74.ru в экстренных службах, могут находиться несколько человек.

«Один взрыв был мощный, окна пошли ходуном. Но сосед утверждает, что было еще пару. Но если и были, то маленькие», — рассказал порталу местный житель.

Фотографии, сделанные неподалеку от места происшествия, опубликовал Instagram-аккаунт «Подслушано Челябинск».
Проверку происшествия начала прокуратура. Прокуроры выяснят, соблюдалось ли на предприятии трудовое законодательство и требования технической безопасности.
Взрыв в больнице Челябинска привел к гибели пациентов
Как сообщал «Рамблер», ранее в этот же день взрыв произошел на детской площадке в Москве во время ремонта, пострадал рабочий. Предварительной причиной взрыва назвали перегревшуюся бочку с клеем.
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Происшествия , Видео , Генпрокуратура РФ
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