Во вторник, 17 ноября, в промышленной зоне Челябинска начался пожар и произошел взрыв. Как сообщает 74.ru, очевидцы говорят как минимум об одном погибшем.

По данным издания, возгорание произошло на производстве пластиковых окон в помещении газовой котельной. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, ему присвоили третий уровень сложности.

Директор производства эвакуировал часть сотрудников, но под завалами, по словам источников 74.ru в экстренных службах, могут находиться несколько человек.

«Один взрыв был мощный, окна пошли ходуном. Но сосед утверждает, что было еще пару. Но если и были, то маленькие», — рассказал порталу местный житель.

Фотографии, сделанные неподалеку от места происшествия, опубликовал Instagram-аккаунт «Подслушано Челябинск».

Проверку происшествия начала прокуратура . Прокуроры выяснят, соблюдалось ли на предприятии трудовое законодательство и требования технической безопасности.

Как сообщал «Рамблер», ранее в этот же день взрыв произошел на детской площадке в Москве во время ремонта, пострадал рабочий. Предварительной причиной взрыва назвали перегревшуюся бочку с клеем.