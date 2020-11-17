Взрыв и последующий пожар произошли в Челябинске 17 ноября, утверждают жители города. Горожане обмениваются в соцсетях фотографиями густого дыма, поднимающегося над промзоной в районе улицы Радонежской в Курчатовском районе. На месте ЧП работают экстренные службы и прокуратура, под завалами могут оставаться люди.
«Тряхануло нормально», — пишет Темирлан Гилязутдинов в группе «Типичный Челябинск» в «ВК». «Говорят, что взрыв был на Демидовской», — уточняет пользователь Александр Прокудин. Другие пользователи говорят, что в огне могли взорваться газовые баллоны.
«На место происшествия незамедлительно выехали прокурор города Челябинска Роман Самойлов и прокурор Курчатовского района Челябинска Денис Поникаров. Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать возгорание в помещении газовой котельной, под завалами могут находиться люди», — уточнили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
«О взрыве говорить преждевременно, такой информации нет. Пожар произошел по адресу Демидовская, 8», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Возгорание началось в здании по производству пластиковых окон, на площади 300 квадратных метров. Информация по пострадавшим уточняется, на месте работают 137 человек и 36 единиц техники, включая лабораторию по замеру предельно допустимой концентрации примесей в воздухе.
группа «Типичный Челябинск», в «ВК»
группа «Типичный Челябинск», в «ВК»