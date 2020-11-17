«О взрыве говорить преждевременно, такой информации нет. Пожар произошел по адресу Демидовская, 8», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Возгорание началось в здании по производству пластиковых окон, на площади 300 квадратных метров. Информация по пострадавшим уточняется, на месте работают 137 человек и 36 единиц техники, включая лабораторию по замеру предельно допустимой концентрации примесей в воздухе.