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В Челябинске прогремел взрыв. Над городом дым, под завалами могли остаться люди. Фото 

Ura.Ru 29 минут назад
Взрыв и последующий пожар произошли в Челябинске 17 ноября, утверждают жители города. Горожане обмениваются в соцсетях фотографиями густого дыма, поднимающегося над промзоной в районе улицы Радонежской в Курчатовском районе. На месте ЧП работают экстренные службы и прокуратура, под завалами могут оставаться люди.

«Тряхануло нормально», — пишет Темирлан Гилязутдинов в группе «Типичный Челябинск» в «ВК». «Говорят, что взрыв был на Демидовской», — уточняет пользователь Александр Прокудин. Другие пользователи говорят, что в огне могли взорваться газовые баллоны.

«На место происшествия незамедлительно выехали прокурор города Челябинска Роман Самойлов и прокурор Курчатовского района Челябинска Денис Поникаров. Предварительно установлено, что причиной пожара могло стать возгорание в помещении газовой котельной, под завалами могут находиться люди», — уточнили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«О взрыве говорить преждевременно, такой информации нет. Пожар произошел по адресу Демидовская, 8», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Возгорание началось в здании по производству пластиковых окон, на площади 300 квадратных метров. Информация по пострадавшим уточняется, на месте работают 137 человек и 36 единиц техники, включая лабораторию по замеру предельно допустимой концентрации примесей в воздухе.

группа «Типичный Челябинск», в «ВК»
группа «Типичный Челябинск», в «ВК»
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Комментарии 19
Происшествия , Видео , Роман Самойлов , Генпрокуратура РФ
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