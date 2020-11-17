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«Бил головой об пол»: россиянин напал на фельдшера скорой помощи 

Алиса Селезнёва 31 минуту назад
«Бил головой об пол»: россиянин напал на фельдшера скорой помощи
Фото: РИА Новости
Пьяный житель Ульяновска набросился на фельдшера скорой помощи, которого вызвал для своей беременной супруги. В результате нападения медик был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, мужчине не понравилось, что его попросили не мешать оказывать помощь его жене, и он напал на фельдшера.

«Повалил на диван. С дивана на пол. Наносил удары по голове и груди. Несколько раз бил головой о пол. Душил. Просто ужас какой-то», — приводит телеканал слова очевидцев произошедшего.

В итоге мужчину удалось оттащить, у фельдшера была диагностирована черепно-мозговая травма.

«Фельдшер по состоянию здоровья вынужден уйти на больничный. Это минус одна бригада, которая могла бы обслужить 20 вызовов за сутки. Она их просто не обслужит», — прокомментировал ситуацию заведующий станцией скорой помощи города Ульяновска Сергей Зазянов.

«Рамблер» писал, что 12 ноября пьяный житель Нижнего Новгорода пригрозил убийством приехавшей на вызов бригаде скорой помощи за отказ госпитализировать его мать и выстрелил в потолок из травматического пистолета. Мужчину остановили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.
Ранее в Москве бригада скорой помощи столкнулась с агрессией, приехав на вызов к ребенку с пневмонией. То, что врач и фельдшер были в спецкостюмах, разъярило отца ребенка. Он напал на медиков и сломал нос 26-летнему фельдшеру.
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Происшествия , Росгвардия , РЕН ТВ
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